Новый антирекорд в Румынии: 1 284 заболевших за сутки

0

В Румынии зарегистрирован новый антирекорд: 1 284 заболевших коронавирусом за 24 часа. Это самый высокий суточный показатель в соседней стране за всё время пандемии. Кроме того, за последние сутки в соседней стране скончались 15 человек.

Согласно полученным данным, за последние 24 часа в Румынии было сделано 22 511 тестов, а за весь период пандемии – 1 087 783 теста, передаёт tv8.md. По состоянию на 25 июля за всё время пандемии в Румынии было подтверждено 43 678 случаев COVID-19. Cкончались 2 165 человек.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.