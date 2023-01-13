Новые тарифы на воду и канализацию в столице вступили в силу

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В “Официальном вестнике” сегодня опубликовано решение совета директоров Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ) о дифференцированных тарифах на оказание/выполнение коммунальных услуг водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод SA “Apă-Canal Chisinau” на 2023 год.

Согласно решению НАРЭ, услуга питьевого водоснабжения населения будет стоить: для бытовых потребителей – 11,12 лея/м3 (+2,47 лея/м3 по сравнению с действующим тарифом); для небытовых потребителей – 13,29 лея/м3, передает moldpres.md.

Также услуги коммунальной канализации и очистки сточных вод составят: для бытовых потребителей – 4,18 лея/м3 (+2,14 лея/м3 к действующему тарифу); для небытовых потребителей – 11,17 лея/м3.

Новые тарифы вступают в силу со дня публикации в “Официальном вестнике”.

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