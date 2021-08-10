Новые штаммы коронавируса будут обозначать названиями созвездий

Новые штаммы коронавируса будут обозначать названиями созвездий

Возможно, в будущем новые варианты коронавируса будут обозначаться названиями созвездий. Об этом заявила Мария ван Керкхове, эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Она отметила, что рассматривался ещё один вариант (использовать имена древнегреческих богов и богинь), но от него отказались, пишет rg.ru.

В ВОЗ не исключают, что в будущем из-за многочисленных мутаций вируса 24 букв греческого алфавита может не хватить для обозначения его новых разновидностей.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md