Новые штаммы коронавируса будут обозначать названиями созвездий

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Возможно, в будущем новые варианты коронавируса будут обозначаться названиями созвездий. Об этом заявила Мария ван Керкхове, эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Она отметила, что рассматривался ещё один вариант (использовать имена древнегреческих богов и богинь), но от него отказались, пишет rg.ru.

В ВОЗ не исключают, что в будущем из-за многочисленных мутаций вируса 24 букв греческого алфавита может не хватить для обозначения его новых разновидностей.

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