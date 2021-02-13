Новые шахматные столы появились в сквере “Михай Эминеску”

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В недавно отремонтированном сквере “Михай Эминеску” в центре столицы местные власти решили разместить современные шахматные столы, за которыми также можно поиграть и в нарды. Об этом сообщил генеральный примар Ион Чебан, уточнив, что установлены два стола, а при необходимости будут обустроены дополнительные.

– Теперь у любителей шахмат появилась возможность играть за большими столами, приятно и с пользой проводя время. Тем самым мы учли пожелания людей, которые раньше приходили в сквер, чтобы поиграть в шахматы за старыми столами. Я рад, что нам удалось воплотить в жизнь этот красивый проект, приносящий радость жителям столицы, – сказал Чебан.

Напомним, что сквер “Михай Эминеску” недавно был модернизирован. Ремонт сквера включал в себя укладку плитки, реконструкцию подъездных дорожек и зеленых зон, установку автоматизированной системы полива и уличной мебели – скамеек, мусорных урн, вазонов с цветами. Декоративные столбы и тротуарная плитка здесь отличаются новаторским и художественным оформлением. Кроме того, в сквере были посажены серебристые ели и карликовые туи, а также другие декоративные растения.

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