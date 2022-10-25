Новые русские… передачи

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О том, чем настораживает американский проект русификации Молдовы

Наталья Устюгова, info@aif.md

Ещё древнеримский поэт-сатирик Ювенал пришёл к выводу, что народу необходимы хлеб и зрелища. В ныне существующем мире это выражение используется для негативного описания подкупа избирателей и популизма в современной политике. Ясно, что хлеба насущного на всех не хватит. Смогут ли его заменить зрелища?

С привкусом геополитики

Очень неожиданно посольство США в Молдове учредило новый фонд, средства из которого предусмотрены для развития развлекательного контента на русском языке. К участию в конкурсе принимаются аудиовизуальные концепции, направленные на укрепление молдавской национальной идентичности и ценностей, учитывающие многоэтнический и многоязычный характер населения и отражающие социально значимые темы. Тематические линии конкурса охватывают этническое разнообразие и разнообразие традиций, гендерное равенство, инклюзивность людей старшего возраста, проблемы людей с особыми потребностями и т. д. Речь идёт о производстве оригинального развлекательного контента в виде сериалов и телепередач. Как мы должны на всё это реагировать?

– С одной стороны, это хорошо, потому что у нас в принципе нет такого местного продукта, а он должен быть, в частности для людей, привыкших получать информацию на русском языке, – считает председатель Ассоциации русскоязычных журналистов Юлия Семёнова. – Этот проект даёт простор и перспективы для творческой молодёжи, чтобы люди не зацикливались на сиюминутных собственных проблемах. Развлекательный контент – это нормально, потому что юмор помогает нам жить. С другой стороны, то, что этот проект появился именно сейчас, входит в общий тренд замены всего русского. Этот контент направлен на то, чтобы вытеснить из нашего телевидения российские передачи и фильмы, которые популярны у русскоязычного пользователя. И всё это невозможно рассматривать без учёта геополитики. Если бы этот проект появился, к примеру, в позапрошлом году, можно было бы только порадоваться, а сейчас он несколько настораживает. Война поспособствовала тому, что из многих стран стали вытеснять русскую культуру. Появление новых передач в рамках указанного проекта – это попытка изменить точку зрения у русскоязычного населения, ментальность которого зиждется на русской культуре, душа оттуда питается. Здесь пытаются язык вроде как оставить, а ментальность изменить.

Поскольку молодёжь, как правило, телевизор уже не смотрит, по мнению журналиста, контент будет направлен на возрастную группу граждан, родившихся в последние годы существования Союза или в начале времён независимости. Это проект с дальним прицелом, работа на перспективу, и его спонсоры прекрасно это понимают.

На данном этапе мы не можем давать какие-то оценки проекту, который находится на старте. Мы можем просто оценить риски, связанные с его запуском.

Важно быть созвучным

Телеведущая Елена Левицкая-Пахомова обратила внимание на то, что нам постоянно рассказывают, что есть некая российская пропаганда. Собеседница предположила, что, очевидно, у основного российского контента наблюдаются более высокие рейтинги, чем у местного, и таким образом они пытаются ввести свою пропаганду, но уже на американские деньги.

– Я так понимаю, что участники уже давно отобраны, о чём можно судить по контингенту приглашённых на пресс-конференцию, где сообщалось о проекте, – считает Е. Левицкая-Пахомова. – Все прекрасно знают, что есть набор из нескольких СМИ, которые работают с контентом на русском языке включительно. У них уже есть хорошие русские и плохие. Как показывает опыт, продукты, которые они создают самостоятельно, высоких рейтингов не имеют, потому что с русскими они говорят не на том русском языке. Когда в программах относительно русскоязычных, независимо от их национальности, употребляют слова типа «нацисты, фашисты, сепаратисты» и т. д., это не вызывает ничего иного, кроме как отторжения и нежелания иметь к этому отношение. Сам проект хороший. Я рада, что кто-то сможет на этом заработать, но не думаю, что будет положительный результат, потому что говорить на русском языке – это не значит быть услышанным русскоязычными и быть с ними созвучным. Удачи – на пути поддержки русскоязычных СМИ, но мой прогноз: через некоторое время спонсоры всё бросят и скажут, что с русскоязычными в Молдове договориться невозможно. Так что, на мой взгляд, этот проект бесперспективный, но для кого-то очень выгодный.

Тележурналист предполагает, что развлекательные передачи и сериалы больше рассчитаны на людей среднего и старшего возраста, т. е. на потенциальных избирателей. Следует полагать, что в тени развлечений будет скрываться и какая-то идеология.

Упёрлись в прайм-тайм

К слову, аналогичные проекты, финансируемые США и ЕС, внедряются в нашей стране уже давно, а нынешний, касающийся создания развлекательных программ на русском языке, многие журналисты открыто комментировать не хотят. По разным причинам, в том числе из-за риска потерять работу. Зато проект достаточно активно обсуждался в социальных сетях.

«Тихо и без фанфар открылся фонд посольства США для развития русскоязычного контента в Молдове. Вдумайтесь: фонд США для русского контента в Молдове. И самое смешное, посмотрите, презентация была на молдавском языке! Для русских производителей контента! Ждём качественного контента на русском!» – написал шоумен Дмитрий Буймистру в ТГ-канале Mr. Buimistru.

Скорее всего, как раз на качество языка будут обращать внимание в последнюю очередь. Однако сейчас на первый план выступает другой вопрос. Согласно предъявленным критериям тендера, готовый продукт должен транслироваться в прайм-тайме. Но мы помним, как в Кодекс об аудиовизуальных медиауслугах были внесены поправки, согласно которым время трансляции передач на русском языке должно быть ограничено до 20%, а в прайм-тайме такие программы вообще не предусмотрены. Сейчас для того чтобы примерить американский формат, членам Совета по теле- и радиовещанию придётся как-то подстраиваться, что-то опять менять в законе или просто не замечать нарушений.

В любом случае деньги, выделенные на этот проект, когда-то закончатся. Участие в конкурсах за следующие гранты – это опять маленькая война между некоторыми представителями СМИ. Очень просто подсесть на денежную иглу – тяжело с неё сползти.

Мнение Караман

Грант примирения или раздора?

У нас, к большому сожалению, российский контент весьма ограничен, а новостных блоков со времён Плахотнюка вообще нет, за исключением недолгого промежутка, когда социалисты попытались вернуть ретрансляцию событийных программ. Из России в качестве информационного продукта поступают только развлекательные передачи и шоу. Сейчас, следует полагать, будет замещаться и развлекательный сегмент. На данном этапе мы не можем давать какие-то оценки проекту, который находится на старте. Мы можем просто оценить риски, связанные с его запуском. Почему именно посольство США должно заниматься такими вопросами, если у нас есть своя история, связанная с РФ, общие ценности, понятия и религия? Всё это ранее формировалось на протяжении веков без внешнего участия. На территории Молдовы столетиями проживают представители разных национальностей и этнических групп, но США ранее никоим образом не являлись их частью. Поэтому очень бы хотелось понять, что именно они хотят привнести в нашу культуру, в частности, когда речь идёт о населении, говорящем на русском языке, потому что не все ценности, которые продвигаются в США, нам близки. К примеру, практически в любом американском сериале прослеживается история героев с нетрадиционной сексуальной ориентацией, для них это норма. У нас это воспринимается как угроза нашим христианским ценностям, о чём говорят и родители несовершеннолетних детей. Они категорически против, чтобы им навязывалась такая точка зрения, потому что на кону стоит вопрос существования человека как такового. При этом мы нормально относимся к сосуществованию в едином сообществе людей разных национальностей, именно таким был Советский Союз. Если будет пропагандироваться настоящее единство наций, то это будет нормально.

Рвение посольств в отношении развития русского языка в Молдове можно только приветствовать. Это хорошая инициатива, потому что с приходом к власти PAS мы наблюдаем обострение этого вопроса даже на трибуне парламента. Если гранты США на самом деле нацелены на поддержку русскоязычного населения, это можно одобрить, но только если это не противоречит нашим устоям и ценностям. Мне хочется верить, что это – искреннее желание примирить всех граждан, живущих в нашей стране, которые одинаково платят налоги на её развитие.

Диана Караман,

депутат,

член парламентской комиссии по культуре, образованию, науке, молодёжи, спорту и СМИ