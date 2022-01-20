Новые решения НЧКОЗ: школы переводятся на онлайн-обучение, в ТЦ и непродовольственные магазины будут пускать только с ковид-сертификатом

Новые решения НЧКОЗ: школы переводятся на онлайн-обучение, в ТЦ и непродовольственные магазины будут пускать только с ковид-сертификатом

Национальная чрезвычайная комиссия по общественному здоровью приняла новые меры в контексте пандемии коронавируса. 

В частности, учитывая стремительное распространение “омикрона”, комиссия постановила:

  1. Перевести школы на онлайн-обучение – первоначально на 2 недели;
  2. Обязать граждан предъявлять ковид-сертификат при входе во все закрытые помещения, включая ТЦ и непродовольственные магазины. Исключение составляют: продовольственные магазины, аптеки, банки, пункты обмена валют, почтовые отделения, пункты вакцинации, вокзалы;
  3. Входить в торговые помещения и заведения, предоставляющие общественные услуги, можно только вдвоём, а не втроём, как было ранее;
  4. Заведениям общественного питания запрещено обслуживать клиентов в период с 22.00 до 7.00;
  5. Частные мероприятия в заведениях общественного питания запрещены.

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