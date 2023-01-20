Новые решения комиссии по ЧС. Одно из них касается предоставления компенсаций

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Лицам, получающим компенсации от правительства за электроэнергию и природный газ, будет предоставлена дополнительная помощь для оплаты счетов в случае повышения присвоенной им степени энергетической уязвимости. Соответствующее решение приняла сегодня комиссия по чрезвычайным ситуациям Республики Молдова.

Дополнительные компенсации будут выплачиваться задним числом с момента регистрации заявки на портале www.compensatii.gov.md, передаёт moldpres.md.

Кроме того, согласно распоряжению комиссии по ЧС, Министерство труда и социальной защиты авансом перечислит 50 млн леев из Фонда снижения энергетической уязвимости АО “CET-Nord”. Средства будут использованы для выплаты компенсаций, предоставленных уязвимым потребителям за январь-февраль 2023 года. АО “CET-Nord” будет ежемесячно сообщать о размере выплат и будет возвращать остаток, если сумма аванса будет превышать общий размер предоставленных компенсаций.

Ещё одно решение комиссии направлено на покрытие расходов, связанных с работой центров временного размещения беженцев. С этой целью Минфин выделит 2159,4 тыс. леев из Интервенционного фонда правительства Министерству труда и соцзащиты.

Члены комиссии также решили ужесточить некоторые положения, касающиеся выдачи виз. Так, во время чрезвычайного положения для ряда государств была приостановлена ​​выдача электронных транзитных виз, обозначаемых символами “А” и “В”. Заявления на получение виз типа “B” и “C” будут подаваться в дипломатические и консульские представительства исключительно на основании личного собеседования.

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