Новые проездные билеты на общественный транспорт поступили в продажу

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С сегодняшнего дня в ряде киосков столицы можно приобрести новые абонементы на троллейбусы и автобусы.

В примарии муниципия Кишинёв напоминают, что абонемент действует как для троллейбусов, так и для автобусов, в том числе в пригородах. Стоимость проездных составит 234 лея на один месяц, 594 лея – на три месяца и 972 лея – на шесть месяцев. Расположение точек продажи абонементов можно посмотреть как на сайте Regia Transport Electric Chișinău, так и на сайте городского автобусного парка, пишет moldpres.md.

Бесплатным проездом пользуются: дети до 7 лет, учащиеся I-IV классов, пенсионеры по возрасту, инвалиды, государственные служащие со специальным статусом (полицейские, сотрудники Государственной службы охраны, сотрудники Генерального инспектората полиции), карабинеры, члены столичной народной дружины, граждане, награждённые знаками «Орден Республики», Герои Советского Союза, ветераны войны, люди с различными степенями инвалидности, почётные граждане муниципия Кишинёв, сотрудники Государственной экологической инспекции, граждане, подвергшиеся политическим репрессиям, сотрудники Службы информации и безопасности.

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