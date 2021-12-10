Новые правила въезда в Румынию: тест на COVID-19 должны предъявлять и вакцинированные

0

Власти Румынии продлили чрезвычайное положение в области здравоохранения на 30 дней и ввели новые правила въезда для иностранцев. Меры будут действовать с сегодняшнего дня до 8 января 2022 года.

Так, согласно новым правилам, граждане Молдовы, въезжающие в Румынию, будут помещены на карантин, независимо от цели поездки, включая транзит и недолгое пребывание. От карантина освобождаются вакцинированные граждане или переболевшие коронавирусом за последние 180 дней, но при этом они обязаны предъявить отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, сделанного не ранее 48 часов до въезда.

Те, кто не вакцинировался и не переболел коронавирусом за последние 180 дней, но предъявил отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, будут помещаться на карантин по указанному ими адресу или в специальное медицинское учреждение на 10 дней. А при отсутствии ПЦР-теста, вакцинации и справки о перенесённой болезни карантин составит 14 дней.

Въезжать на территорию Румынии без каких-либо ограничений могут дети до 12 лет. А дети от 12 до 16 лет освобождаются от карантина при наличии ПЦР-теста на коронавирус.

Подробнее ознакомиться с правилами въезда граждан Молдовы в Румынию можно здесь.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.