Новые правила въезда в Румынию: что нужно знать гражданам Молдовы

Новые правила въезда в Румынию: что нужно знать гражданам Молдовы

С 8 января чрезвычайное положение в области здравоохранения в Румынии было продлено на 30 суток. Граждане РМ, владеющие биометрическими паспортами, имеют право въезжать в соседнюю страну, но могут быть помещены на карантин. 

От него освобождаются только вакцинированные или переболевшие коронавирусом за последние 180 дней граждане, которые однако, должны предъявить на границе отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 48 часов до въезда.

На 5 дней на карантин помещаются не вакцинированные и/или не переболевшие за последние 180 дней граждане, но имеющие отрицательный тест на коронавирус. Вакцинированных и переболевших тоже ждёт 5-дневный карантин, если у них нет теста.

На 10 дней предстоит изолироваться тем гражданам, которые не вакцинировались, не переболели коронавирусом за последние 180 дней и не сделали перед въездом ПЦР-тест.

От тестирования освобождаются дети до 12 лет, студенты, лица, пересекающие Румынию транзитом, пилоты, водители габаритного транспорта.

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