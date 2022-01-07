Новые правила въезда в Израиль: что нужно знать путешественникам

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Въезд иностранных граждан в Израиль, в том числе граждан Молдовы, вакцинированных или выздоровевших от COVID-19, будет разрешён, начиная с 9 января, при условии предварительного заполнения онлайн-формы, предъявления ПЦР-теста или теста на антиген перед посадкой на рейс, ПЦР-теста при въезде в Израиль, с последующей изоляцией в течение суток, или до получения отрицательного результата теста. Положения действительны для всех стран, входящих в “оранжевую” зону.

Посольство Республики Молдова в Израиле уточняет, что не вакцинированным или не выздоровевшим иностранным гражданам въезд в Израиль не разрешён. Это касается и граждан стран “красной” зоны – кроме тех, чей въезд был одобрен Комитетом по исключениям.

Иностранные граждане, которые являются постоянными резидентами Израиля или обладателями виз типа A1, A2, A3, A4, A5 и B1, B3, B4 и полностью вакцинированные, могут требовать возвращения в Израиль из зарубежной поездки, подав онлайн-заявку не позднее, чем за 48 часов до вылета, сообщает ipn.md.

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