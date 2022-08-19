Новые правила: на арендованных электросамокатах можно ехать со скоростью не более 15 км/ч

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Представители полиции провели встречу с экономическими агентами, сдающими электросамокаты в аренду.

В ходе обсуждений было отмечено, что большое количество самокатов в городе приводит к затруднению движения, а передвижение на высокой скорости представляет опасность. В связи с этим было принято решение установить ограничение скорости для сдаваемых в аренду электросамокатов до 10-15 км/ч в парках, местах большого скопления граждан, на пешеходных переходах, а также на улицах, где были зафиксированы ДТП с участием электросамокатов. Кроме того, было установлено, что данным видом транспорта могут управлять граждане весом не более 120 кг.

В Генеральном инспекторате полиции уточнили, что с начала текущего года произошло 50 дорожно-транспортных происшествий с участием электросамокатов. Один человек погиб, 50 получили различные травмы.

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