Новые министры были представлены коллективам

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Премьер-министр Ион Кику представил вчера новых министров коллективам ведомств. Так, Бюро по реинтеграции отныне возглавляет вице-премьер Ольга Чеботарь, которая до сих пор работала представителем правительства в Исполнительном комитете СНГ. Кику пожелал ей удачи для выполнения поставленных задач.



– У вас насыщенная повестка. Дестабилизирующих факторов много, а выборы и пандемия делают работу Бюро по реинтеграции ещё более сложной, – добавил он.

Лилию Поголшу представили команде Министерства образования, культуры и исследований.

– Все прекрасные и нужные вещи, начатые в образовании и культуре, должны быть продолжены. Уверен, что вы сделаете это, тем более, что рядом молодая и профессиональная команда, – подчеркнул премьер.

Анатол Усатый и Аурел Чокой вернулись в Министерство экономики и инфраструктуры и Министерство иностранных дел и европейской интеграции соответственно, а Виктор Гайчук вновь возглавил Министерство обороны. Ион Кику пожелал им удачи и успехов и поблагодарил за деятельность и вклад бывших министров.

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