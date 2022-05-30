Новые местные выборы: ПДС победила всего в одном населённом пункте из 8, БКС – в двух

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Удар по правящей партии. По результатам новых местных выборов на пост примара от 29 мая ПДС одержала победу всего в одном населённом пункте из восьми: в коммуне Хородиште Резинского района. Кандидаты БКС победили в двух населённых пунктах: селе Моара де Пьятрэ Дрокиевского района и селе Зэйкань Рышканского района.

В Тэтэрешть Страшенского района выиграл кандидат от партии “Сила людей”, а в Хаджимус Каушанского района – представитель ЛДПМ.

Ещё в трёх населённых пунктах – Застынка Сорокского района, Глинжень Фалештского района и Гетлова Оргеевского района – ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов. 12 июня там пройдёт второй тур выборов.

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