Новые меры безопасности в столичном аэропорту: VIP-зал прекращает работу

Новые меры безопасности в столичном аэропорту: VIP-зал прекращает работу

В Международном аэропорту Кишинёва введены новые меры безопасности.

Об этом сообщили в пресс-службе Пограничной полиции. Так, для обеспечения безопасности граждан предприняты следующие меры:

  • Деятельность VIP-зала временно приостановлена.
  • Доступ на территорию аэропорта разрешён лишь пассажирам, сотрудникам аэропорта, служащим госорганов, членам экипажа.
  • Сотрудники Пограничной полиции будут по необходимости привлечены к осмотру зданий и территории Международного аэропорта Кишинёва с целью обнаружения взрывоопасных веществ.
  • Также для безопасности граждан в аэропорту дежурят сотрудники Главного инспектората полиции.

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