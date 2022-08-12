Новые меры безопасности в столичном аэропорту: VIP-зал прекращает работу

0

В Международном аэропорту Кишинёва введены новые меры безопасности.

Об этом сообщили в пресс-службе Пограничной полиции. Так, для обеспечения безопасности граждан предприняты следующие меры:

Деятельность VIP-зала временно приостановлена.

Доступ на территорию аэропорта разрешён лишь пассажирам, сотрудникам аэропорта, служащим госорганов, членам экипажа.

Сотрудники Пограничной полиции будут по необходимости привлечены к осмотру зданий и территории Международного аэропорта Кишинёва с целью обнаружения взрывоопасных веществ.

Также для безопасности граждан в аэропорту дежурят сотрудники Главного инспектората полиции.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.