Новые меры безопасности в столичном аэропорту: VIP-зал прекращает работу

В Международном аэропорту Кишинёва введены новые меры безопасности.
Об этом сообщили в пресс-службе Пограничной полиции. Так, для обеспечения безопасности граждан предприняты следующие меры:
- Деятельность VIP-зала временно приостановлена.
- Доступ на территорию аэропорта разрешён лишь пассажирам, сотрудникам аэропорта, служащим госорганов, членам экипажа.
- Сотрудники Пограничной полиции будут по необходимости привлечены к осмотру зданий и территории Международного аэропорта Кишинёва с целью обнаружения взрывоопасных веществ.
- Также для безопасности граждан в аэропорту дежурят сотрудники Главного инспектората полиции.
Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.
Facebook Комментарии