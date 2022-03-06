Новые доказательства подтвердили место первого распространения COVID-19

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Коронавирусная инфекция, вероятно, началась на рынке морепродуктов Хуанань в городе Ухань в результате контакта человека со сбежавшим из клетки животным. Об этом сообщает NPR со ссылкой на данные эпидемиологов.

Несмотря на то, что раньше среди учёных было распространено мнение о возможной утечке вируса из Уханьского института вирусологии, где проводились исследования коронавирусов, сейчас исследователи склоняются к версии о естественном происхождении пандемии. Об этом свидетельствуют сразу несколько фактов.

Во-первых, такие животные, которые являются частыми носителями вирусных болезней, передающихся людям, вроде бобров, лис, панголинов и енотовидных собак действительно продавались на рынке Хуанань в ноябре и декабре 2019 года. Во-вторых, эти животные перевозились в клетках в грузовых автомобилях, в которых, в свою очередь, также были обнаружены следы COVID-19, пишет gazeta.ru.

Эти исследования не исключают полностью другие теории, однако гипотеза о естественном происхождении коронавируса становится гораздо более убедительной, — заключил вирусолог Джереми Кэмил из Государственного университета Луизианы.

До этого Всемирная организация здравоохранения заявляла о том, что не располагает данными о происхождении SARS-Cov-2.

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