Новые автобусы, возобновление учебного процесса, инфраструктурные проекты: о чём говорили Додон и Чебан (ФОТО, ВИДЕО)

Новые автобусы, возобновление учебного процесса, инфраструктурные проекты: о чём говорили Додон и Чебан (ФОТО, ВИДЕО)

Глава государства провел сегодня рабочую встречу с мэром Кишинева Ионом Чебаном. Стороны затронули вопросы, имеющие большое значение для муниципия.  

В частности, они подробно обсудили тему поступления новых транспортных средств, которые скоро прибудут в Кишинев. Это в том числе 100 автобусов, которые будут закуплены, и 35 собранных троллейбусов.

– Мы также поговорили о возобновлении учебного процесса в дошкольных и школьных учреждениях; объектах инфраструктуры, которые находятся на ремонте, и сроках сдачи каждого проекта. Кроме того, мы обменялись мнениями по поводу организации городского праздника в нынешних условиях. В этом контексте Ион Чебан отметил, что для жителей Кишинева готовится беспрецедентная праздничная программа с соблюдением всех норм безопасности и рекомендаций специалистов, – отметил Игорь Додон на своей странице в соцсети. 

Он высоко оценил усилия мэра по улучшению облика нашей столицы и подтвердил готовность аппарата президента и далее поддерживать проекты и инициативы для Кишинева и его жителей.

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