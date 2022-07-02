Новую уличную мебель установили во дворах многоквартирных домов и в общественных местах Кишинева

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В общей сложности обновлено 75 скамеек и 15 урн для мусора.

Как сообщает Главное управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, в течение года в ряде дворов многоквартирных домов будут установлены скамейки, передает ipn.md.

– В основном во дворах многоквартирных домов не хватает уличной мебели, есть только то, что осталось с прежних времен. Соответственно, потребность в установке мебели высока, поступает много заявок от граждан. На данный момент у нас нет возможности удовлетворить все заявки на установку мебели, но по ходу дела, год за годом, мы реализуем различные проекты по благоустройству дворов. В этом году мы устанавливаем скамейки во дворах многоквартирных домов, – рассказал заместитель начальника управления Генадие Дубица.

Процедура закупки уличной мебели осуществляется на основе тендера. Закупается мебель отечественного производства. Одна единица обходится примерно в 4500 леев.

В течение этой недели в секторе Центр появилось 29 скамеек и 13 урн для мусора, в секторе Буюканы было установлено 30 новых скамеек, в секторе Ботаника – 10 скамеек, а в секторе Рышкановка были обновлены шесть скамеек и две урны для мусора.

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