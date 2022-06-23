Новую систему безопасности дорожного движения установят на юге страны

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Государственная администрация автомобильных дорог объявила о новой системе повышения безопасности дорожного движения, которая впервые будет внедрена в Молдове.

– В целях повышения уровня безопасности и комфорта дорожного движения впервые в Молдове установлены амортизаторы типа «Demfer» на национальной дороге R3 Кишинёв – Хынчешты – Чимишлия – Бессарабка – граница с Украиной, км 11 и на трассе R6 Кишинёв — Оргеев — Бельцы, км 26+300, – говорится в сообщении ведомства.

Данные амортизаторы устанавливаются на участках дорог с высоким риском лобового столкновения автомобилей, передаёт moldpres.md.

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