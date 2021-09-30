Нововведения Минздрава: что должны делать с 5 октября въезжающие в РМ граждане (ВИДЕО)

Нововведения Минздрава: что должны делать с 5 октября въезжающие в РМ граждане (ВИДЕО)
С 5 октября въезжающие в Молдову граждане, у которых нет сертификата о вакцинации от коронавируса, отрицательного теста на COVID-19, справки о том, что они переболели коронавирусом, или о наличии антител (один из перечисленных вариантов) должны будут заполнять эпидемиологическую карту исключительно в электронном формате. Документ можно найти на сайте: https://fisa-covid.gov.md/.

Заполнить карту можно не ранее, чем за 3 дня до въезда в РМ. Нововведение касается только тех, кому предстоит 14-дневный карантин. Это лица, у которых нет:
  • сертификата о вакцинации от коронавируса;
  • отрицательного ПЦР-теста, действительного в течение 72 часов, или экспресс-теста, действительного в течение 48 часов;
  • справки о перенесённом за последние 6 месяцев заболевании или справки о наличии антител, действительной в течение 90 дней с момента проведения анализа.
Ниже представлена видеоинструкция по заполнению эпидемиологической карты.

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