Новогодний звездопад ожидается в ночь на 4 января

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Метеорный поток Квадрантиды прогнозируется в ночь на 4 января.

– В ночь с 3 на 4 января прольётся первый новогодний звездопад – в пик активности метеорного потока Квадрантиды ожидается до 110 метеоров в час, это 1-2 метеора в минуту при ясном небе. Лучшее время для наблюдений – с полуночи и до рассвета, когда радиант окажется максимально высоко над восточным горизонтом, – сообщается на сайте Московского планетария.

Однако условия наблюдения Квадрантид в 2023 году неблагоприятны. Как пояснили в планетарии, Луна стремится к полнолунию (7 января) и существенно помешает наблюдению метеоров, передаёт interfax.ru.

Звездопад Квадрантиды получил своё название от созвездия Стенного Квадранта, но в современной астрономии данное созвездие не используется.

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