“Новогодний” инцидент на дороге: пьяный водитель устроил скандал полицейским

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Новогодняя ночь не обошлась без инцидентов. В Хынчештском районе пьяный 45-летний мужчина устроил скандал на дороге после того, как его остановили правоохранители.

По словам пресс-секретаря полиции Кристины Викол, органы правопорядка были вынуждены надеть на агрессивного водителя наручники. Всё началось на АЗС в селе Лэпушна. Полицейские заметили пьяного мужчину, который сел за руль автомобиля. Правоохранители приказали ему остановиться, но водитель проигнорировал требование.

Началась погоня, в результате которой мужчину задержали, а после доставили в инспекторат полиции. Тест показал, что концентрация алкоголя в выдыхаемом водителем воздухе превысила допустимое значение в 6 раз, передаёт publika.md.

Нарушителю грозит крупный штраф и лишение водительских прав.

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