Новогодние утренники в детсадах столицы пройдут в этом году без родителей

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Такое решение было принято в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Об этом сегодня на заседании муниципальных служб заявила вице-примар Анжела Кутасевич.

По словам чиновницы, утренники будут проводиться, но в связи с эпидемиологической ситуацией присутствие родителей на них будет запрещено. В то же время вице-примар сообщила, что всего 50 детских садов в муниципии могут обеспечить ежедневное присутствие детей в учреждении, передаёт moldpres.md.

– Только 50 дошкольных учреждений могут обеспечить соблюдение нормы площади в 4 квадратных метра на каждого ребёнка. В других детсадах помещения меньше, поэтому у них другая модель работы. Все модели согласованы с Главным управлением образования, молодёжи и спорта, – уточнила Кутасевич.

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