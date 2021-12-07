Зимние праздники в Кишинёве: обнародована программа мероприятий на эту неделю

Зимние праздники в Кишинёве: обнародована программа мероприятий на эту неделю

Примария муниципия Кишинёв сообщает, что в период с 8 по 12 декабря будут организованы культурно-художественные мероприятия, посвящённые зимним праздникам. 

8 декабря

Фестиваль-конкурс исполнителей на трубе “Din zestre lăutărească” – с 10.00 до 17.00 в театре “Джинта Латинэ” (ул. Сфатул Цэрий, 18).

Концерт “Jazz Orchestra” под руководством Петрикэ Харона – 18.00 в театре “Джинта Латинэ” (ул. Сфатул Цэрий, 18). 

9 декабря

Сольные выступления в рамках фестиваля-конкурса исполнителей на трубе “Din zestre lăutărească” – 18.00.

Гала-концерт с участием оркестра “Moldovlaska” (вручение дипломов и наград) – 18.00 в театре “Джинта Латинэ” (ул. Сфатул Цэрий, 18). 

10 декабря 

Открытие Рождественской ярмарки – 17.00 в парке “Алунелул” в секторе Буюканы.

Юбилейный концерт группы “Gândul Mâței” – 19.00 в театре “Джинта Латинэ” (ул. Сфатул Цэрий, 18). 

11 декабря

Международный фестиваль-конкурс народной музыки памяти Юрия Садовника – 18.00 в театре “Джинта Латинэ” (ул. Сфатул Цэрий, 18).

12 декабря

Гала-концерт. Сольные выступления в рамках Международного фестиваля-конкурса народной музыки памяти Юрия Садовника 18.00 в театре “Джинта Латинэ” (ул. Сфатул Цэрий, 18).

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