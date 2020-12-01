Новогодние локации в секторах Кишинёва: Чебан опубликовал адреса

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Сегодня вечером в столице будет дан официальный старт новогодним праздникам. На главной ёлке страны зажгутся огни. Несмотря на то, что ярмарок в этом году не будет, до 25 декабря примария и экономические агенты украсят зелёные зоны, парки и скверы во всех секторах города.

Праздничные уголки с ёлками, огоньками, новогодними скульптурами, песнями и колядками обустроят по следующим адресам.

Центр:

Парк Кафедрального собора;

Сквер на улице К. Негруцци, 2/4, магазин Grand Hall;

Сквер на улице Л. Толстого, 24/1, Гипермаркет №1;

ТЦ “MallDova”, Арборилор, 21;

Претура сектора Центр, Болгарская, 43;

Сквер на бул. Штефана чел Маре, 8, перед магазином “Unic” и S.A.Moldtelecom;

Сквер на ул. В. Докучаева, 11;

Сквер “Михай Эминеску”;

Сквер “Ион и Дойна Алдя-Теодорович” на ул. А. Матеевича.

Буюканы:

Сквер претуры сектора Буюканы;

Парк “Алунелул”;

Сквер на ул. Букурией;

Вход в парк “Валя Морилор”;

Сквер Театра оперы и балета;

Вход в парк “Штефан чел Маре”;

Парк “Ла извор”;

Сквер перед ТЦ Zity Mall;

Сквер перед офисом Orange – Moldova, Алба-Юлия;

Площадь Конституции, пересечение улиц Алба-Юлия и Иона Крянгэ;

Круг на пересечении улицы Иона Крянгэ и бульвара Штефана чел Маре.

Рышкановка:

Сквер “Мезон” на Московском проспекте, 21;

Алеку Руссо, 2/2, Pan-Com;

Сквер на улице Мирон Костин;

Претура сектора Рышкановка, Киевская, 3;

Пешеходная улица Евгения Доги возле коммерческого банка “Moldova Agroindbank”;

Бул. Григоре Виеру, 1, возле Нацбанка;

Аллея на бул. Григоре Виеру, 22-24, пересечение с ул. Романэ;

Сквер на ул. Киевской, 1;

Круг на ул. Каля Орхеюлуй, возле Mercedes Centru

Круг на бул. Ренаштерий Национале, возле Цирка;

Круг на ул. Петриканской, возле магазина Supraten

Круг на ул. Каля Мошилор, пересечение с ул. Каля Орхеюулуй.

Ботаника:

Музыкальный фонтан, Дечебал, 22;

Сквер у претуры Ботаники, Теилор, 10;

Пересечение бул. Дачия с ул. Н. Зелинского;

Сквер на ул. Сармизеджетуса.

Чеканы:

Аллея на бул. Мирча чел Батрын/ул. Петру Заднипру;

Круг на бул. Мирча чел Батрын/ул. А. Руссо;

Бул. Мирча чел Батрын/ул. И. Виеру;

Сквер у претуры сектора Чеканы;

Муниципальный центр молодежи, ул. Петру Заднипру, 3/2;

Ceretto Cafe, Мирча чел Батрын, 4/6;

Select Banquet Hall, Мирча чел Батрын, 21

Магазин “LINELLA”, Мирча чел Батрын, 11/6;

Магазин Nr.1, Мирча чел Батрын, 24;

„Kaufland”, Мирча чел Батрын, 25/1;

Магазин „Led Shop”, Мирча чел Батрын, 39;

Инспекторат полиции Чекан, Волунтарилор, 3/1;

DETS Чеканы, Алеку Руссо, 57;

Taxi Blues, Петру Заднипру, 9;

Trattoria della nona, Садовяну, 20/1;

DRAFT, Мирча чел Батрын, 9;

Dulcinella, Алеку Руссо, 20.

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