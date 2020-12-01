Новогодние локации в секторах Кишинёва: Чебан опубликовал адреса

Сегодня вечером в столице будет дан официальный старт новогодним праздникам. На главной ёлке страны зажгутся огни. Несмотря на то, что ярмарок в этом году не будет, до 25 декабря примария и экономические агенты украсят зелёные зоны, парки и скверы во всех секторах города.
Праздничные уголки с ёлками, огоньками, новогодними скульптурами, песнями и колядками обустроят по следующим адресам.
Центр:
- Парк Кафедрального собора;
- Сквер на улице К. Негруцци, 2/4, магазин Grand Hall;
- Сквер на улице Л. Толстого, 24/1, Гипермаркет №1;
- ТЦ “MallDova”, Арборилор, 21;
- Претура сектора Центр, Болгарская, 43;
- Сквер на бул. Штефана чел Маре, 8, перед магазином “Unic” и S.A.Moldtelecom;
- Сквер на ул. В. Докучаева, 11;
- Сквер “Михай Эминеску”;
- Сквер “Ион и Дойна Алдя-Теодорович” на ул. А. Матеевича.
Буюканы:
- Сквер претуры сектора Буюканы;
- Парк “Алунелул”;
- Сквер на ул. Букурией;
- Вход в парк “Валя Морилор”;
- Сквер Театра оперы и балета;
- Вход в парк “Штефан чел Маре”;
- Парк “Ла извор”;
- Сквер перед ТЦ Zity Mall;
- Сквер перед офисом Orange – Moldova, Алба-Юлия;
- Площадь Конституции, пересечение улиц Алба-Юлия и Иона Крянгэ;
- Круг на пересечении улицы Иона Крянгэ и бульвара Штефана чел Маре.
Рышкановка:
- Сквер “Мезон” на Московском проспекте, 21;
- Алеку Руссо, 2/2, Pan-Com;
- Сквер на улице Мирон Костин;
- Претура сектора Рышкановка, Киевская, 3;
- Пешеходная улица Евгения Доги возле коммерческого банка “Moldova Agroindbank”;
- Бул. Григоре Виеру, 1, возле Нацбанка;
- Аллея на бул. Григоре Виеру, 22-24, пересечение с ул. Романэ;
- Сквер на ул. Киевской, 1;
- Круг на ул. Каля Орхеюлуй, возле Mercedes Centru
- Круг на бул. Ренаштерий Национале, возле Цирка;
- Круг на ул. Петриканской, возле магазина Supraten
- Круг на ул. Каля Мошилор, пересечение с ул. Каля Орхеюулуй.
Ботаника:
- Музыкальный фонтан, Дечебал, 22;
- Сквер у претуры Ботаники, Теилор, 10;
- Пересечение бул. Дачия с ул. Н. Зелинского;
- Сквер на ул. Сармизеджетуса.
Чеканы:
- Аллея на бул. Мирча чел Батрын/ул. Петру Заднипру;
- Круг на бул. Мирча чел Батрын/ул. А. Руссо;
- Бул. Мирча чел Батрын/ул. И. Виеру;
- Сквер у претуры сектора Чеканы;
- Муниципальный центр молодежи, ул. Петру Заднипру, 3/2;
- Ceretto Cafe, Мирча чел Батрын, 4/6;
- Select Banquet Hall, Мирча чел Батрын, 21
- Магазин “LINELLA”, Мирча чел Батрын, 11/6;
- Магазин Nr.1, Мирча чел Батрын, 24;
- „Kaufland”, Мирча чел Батрын, 25/1;
- Магазин „Led Shop”, Мирча чел Батрын, 39;
- Инспекторат полиции Чекан, Волунтарилор, 3/1;
- DETS Чеканы, Алеку Руссо, 57;
- Taxi Blues, Петру Заднипру, 9;
- Trattoria della nona, Садовяну, 20/1;
- DRAFT, Мирча чел Батрын, 9;
- Dulcinella, Алеку Руссо, 20.
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