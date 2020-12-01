Новогодние локации в секторах Кишинёва: Чебан опубликовал адреса

Новогодние локации в секторах Кишинёва: Чебан опубликовал адреса

Сегодня вечером в столице будет дан официальный старт новогодним праздникам. На главной ёлке страны зажгутся огни. Несмотря на то, что ярмарок в этом году не будет, до 25 декабря примария и экономические агенты украсят зелёные зоны, парки и скверы во всех секторах города. 

Праздничные уголки с ёлками, огоньками, новогодними скульптурами, песнями и колядками обустроят по следующим адресам.

Центр:

  • Парк Кафедрального собора; 
  • Сквер на улице К. Негруцци, 2/4, магазин Grand Hall; 
  • Сквер на улице Л. Толстого, 24/1, Гипермаркет №1;
  • ТЦ “MallDova”, Арборилор, 21; 
  • Претура сектора Центр, Болгарская, 43;
  • Сквер на бул. Штефана чел Маре, 8, перед магазином “Unic” и  S.A.Moldtelecom;
  • Сквер на ул. В. Докучаева, 11;
  • Сквер “Михай Эминеску”;
  • Сквер “Ион и Дойна Алдя-Теодорович” на ул. А. Матеевича. 

Буюканы: 

  • Сквер претуры сектора Буюканы;
  • Парк “Алунелул”;
  • Сквер на ул. Букурией; 
  • Вход в парк “Валя Морилор”;
  • Сквер Театра оперы и балета; 
  • Вход в парк “Штефан чел Маре”;
  • Парк “Ла извор”;
  • Сквер перед ТЦ Zity Mall;
  • Сквер перед офисом Orange – Moldova, Алба-Юлия;
  • Площадь Конституции, пересечение улиц Алба-Юлия и Иона Крянгэ;
  • Круг на пересечении улицы Иона Крянгэ и бульвара Штефана чел Маре. 

Рышкановка:

  • Сквер “Мезон” на Московском проспекте, 21;
  • Алеку Руссо, 2/2, Pan-Com; 
  • Сквер на улице Мирон Костин;
  • Претура сектора Рышкановка, Киевская, 3; 
  • Пешеходная улица Евгения Доги возле коммерческого банка “Moldova Agroindbank”;
  • Бул. Григоре Виеру, 1, возле Нацбанка;
  • Аллея на бул. Григоре Виеру, 22-24, пересечение с ул. Романэ;
  • Сквер на ул. Киевской, 1;
  • Круг на ул. Каля Орхеюлуй, возле Mercedes Centru
  • Круг на бул. Ренаштерий Национале, возле Цирка; 
  • Круг на ул. Петриканской, возле магазина Supraten
  • Круг на ул. Каля Мошилор, пересечение с ул. Каля Орхеюулуй. 

Ботаника:

  • Музыкальный фонтан, Дечебал, 22; 
  • Сквер у претуры Ботаники, Теилор, 10; 
  • Пересечение бул. Дачия с ул. Н. Зелинского;
  • Сквер на ул. Сармизеджетуса. 

Чеканы: 

  • Аллея на бул. Мирча чел Батрын/ул. Петру Заднипру;
  • Круг на бул. Мирча чел Батрын/ул. А. Руссо;
  • Бул. Мирча чел Батрын/ул. И. Виеру;
  • Сквер у претуры сектора Чеканы;
  • Муниципальный центр молодежи, ул. Петру Заднипру, 3/2;
  • Ceretto Cafe, Мирча чел Батрын, 4/6;
  • Select Banquet Hall, Мирча чел Батрын, 21
  • Магазин “LINELLA”, Мирча чел Батрын, 11/6; 
  • Магазин Nr.1, Мирча чел Батрын, 24;
  • „Kaufland”, Мирча чел Батрын, 25/1;
  • Магазин „Led Shop”, Мирча чел Батрын, 39;
  • Инспекторат полиции Чекан, Волунтарилор, 3/1;
  • DETS Чеканы, Алеку Руссо, 57;
  • Taxi Blues, Петру Заднипру, 9;
  • Trattoria della nona, Садовяну, 20/1;
  • DRAFT, Мирча чел Батрын, 9;
  • Dulcinella, Алеку Руссо, 20. 

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