Новогоднее застолье чуть не закончилось убийством: подозреваемого задержали (ВИДЕО)

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Инцидент произошёл утром 1 января в одном из жилых домов на бульваре Дачия. Прибывшие на место оперативники обнаружили в квартире двух мужчин. Один из них, хозяин жилья, был в крови.

Подозреваемый также находился в помещении. Полицейские задержали его, а 35-летнего пострадавшего доставили в больницу. Его жизнь вне опасности.

Как выяснилось, мужчины распивали алкоголь, в процессе поссорились. Гость взял нож и ударил им хозяина квартиры.

За покушение на убийство возбуждено уголовное дело. Виновному грозит до 10 лет тюрьмы.

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