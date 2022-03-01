Новое постановление НЧКОЗ: какие решения были приняты

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НЧКОЗ обновила меры борьбы с коронавирусом, учитывая снижение количества новых случаев заболевания на прошлой неделе. Постановление вступает в силу с сегодняшнего дня.

Все общеобразовательные, профессионально-технические и высшие учебные заведения страны будут работать в штатном режиме с физическим присутствием и соблюдением мер безопасности. В то же время пункты общественного питания в населённых пунктах с “оранжевым кодом”, будут работать на полную мощность на открытых и закрытых площадках с обязательным предъявлением всеми клиентами COVID-сертификата на входе;

Проведение мероприятий в театрах, кинотеатрах, концертных залах будут осуществляться в полном объеме на открытых и закрытых площадках с обязательным предъявлением зрителями COVID-сертификата;

Командные тренировки, за исключением тех, в которых участвуют спортсмены-профессионалы, будут разрешены на всей территории страны независимо от кода предупреждения. Спортивные мероприятия смогут быть организованы с максимальной вместимостью на открытых и закрытых площадках, при этом все зрители обязаны предъявлять сертификат COVID только в тех местах, где объявлен “зелёный”, “жёлтый” или “оранжевый” код. В случае регионов, где зарегистрирован “красный код”, такие мероприятия будут проходить с участием не более чем 50% зрителей. COVID-сертификат обязателен;

Ещё одной мерой, принятой НЧКОЗ, является сокращение периода самоизоляции с 14 до 10 дней, а также срока возвращения к учебным часам с физическим присутствием с 7 до 5 дней, отмечает moldpres.md.

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