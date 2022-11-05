Новое отделение интенсивной терапии открылось в Каушанской районной больнице

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Новое структурное реанимационное отделение обеспечено всеми необходимыми аппаратами этого профиля: кислород, вентиляция, вакуум и т.д.

Общая стоимость основания отделения составляет около 13,8 млн леев (почти 700 тысяч евро), из которых Каушанский районный совет предоставил более 5 млн леев, посольство Чехии – около 4 млн леев, Каушанская районная больница – около 1,8 млн леев, а остальная сумма была собрана за счет пожертвований, передает moldpres.md.

Оборудование отделения позволяет применять новые технологии и передовые методы лечения, чтобы дать шанс на выживание тяжелобольным, пояснил директор больницы Александру Кожокару.

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