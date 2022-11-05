Новое отделение интенсивной терапии открылось в Каушанской районной больнице

Новое отделение интенсивной терапии открылось в Каушанской районной больнице

Новое структурное реанимационное отделение обеспечено всеми необходимыми аппаратами этого профиля: кислород, вентиляция, вакуум и т.д.

Общая стоимость основания отделения составляет около 13,8 млн леев (почти 700 тысяч евро), из которых Каушанский районный совет предоставил более 5 млн леев, посольство Чехии – около 4 млн леев, Каушанская районная больница – около 1,8 млн леев, а остальная сумма была собрана за счет пожертвований, передает moldpres.md.

Оборудование отделения позволяет применять новые технологии и передовые методы лечения, чтобы дать шанс на выживание тяжелобольным, пояснил директор больницы Александру Кожокару.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md