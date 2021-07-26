Новак высмеял заявление Санду: До сих пор терпела коррупцию, а теперь вот не будет!

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Депутат от Блока коммунистов и социалистов Григорий Новак обратил внимание на “странный подход” главы государства к проблеме коррупции.

– В своём сегодняшнем выступлении у трибуны Майя Санду сказала, что “с сегодняшнего дня она объявляет ноль толерантности коррупции”. То есть до сегодняшнего дня она терпела коррупцию, а вот с сегодняшнего дня ситуация изменится. Странный подход, – написал Новак на своей странице в соцсети.

Отметим, что сегодняшний “спич” Санду в парламенте длился 40 минут. После него депутаты ПДС, не избрав руководство законодательного органа, покинули заседание.

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