Новак высмеял заявление Санду: До сих пор терпела коррупцию, а теперь вот не будет!

Новак высмеял заявление Санду: До сих пор терпела коррупцию, а теперь вот не будет!

Депутат от Блока коммунистов и социалистов Григорий Новак обратил внимание на “странный подход” главы государства к проблеме коррупции. 

– В своём сегодняшнем выступлении у трибуны Майя Санду сказала, что “с сегодняшнего дня она объявляет ноль толерантности коррупции”. То есть до сегодняшнего дня она терпела коррупцию, а вот с сегодняшнего дня ситуация изменится. Странный подход, – написал Новак на своей странице в соцсети. 

Отметим, что сегодняшний “спич” Санду в парламенте длился 40 минут. После него депутаты ПДС, не избрав руководство законодательного органа, покинули заседание.

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