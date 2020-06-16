Новак: “Утечки” фейков происходят в важные моменты, когда затрагивается лично Плахотнюк

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“Майами Пикчерз” “разродилась” новым фейком – на сей раз аудио. Сериал производимых Плахой фальшивок продолжится”. Об этом на своей странице в соцсети пишет депутат ПСРМ Григорий Новак. Социалист высмеял отвратительное качество данных “материалов”, отметив, что они выполнены непрофессионально.

– На деньги из украденного миллиарда можно было позволить себе взять на работу более специалистов более высокой квалификации, чтобы они сделали нечто более качественное, – посетовал Новак.

Депутат ПСРМ обращает внимание на то, что мишенью атак мафии Плаха-Шор является президент, а все эти “утечки” происходят в важные моменты, когда затрагивается лично Плахотнюк. В частности, он напомнил, что одна из видеозаписей была вброшена аккурат в тот день, когда генеральный прокурор вышел с разоблачениями о главном бенефициаре “краже века”.

– Цель сегодняшней фальшивки – информационно перекрыть откровения Платона, бывшего партнера Плахотнюка, обо всех схемах, в которые вовлечены люди Плахотнюка и Шора. Но все эти фейки не смогут прервать процесс выяснения правды в самом громком преступлении в истории страны, которое сделало наш народ еще более бедным, – подытожил он.

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