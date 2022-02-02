Новак: У кризиса в Молдове есть имя – ПДС (ВИДЕО)

0

ПДС виновата в сложившемся в Молдове энергетическом кризисе. Однако вместо того, чтобы искать выход из этой ситуации, правящая партия продолжает сваливать свою вину на других. Об этом в рамках программы “Acces direct” на “НТВ Молдова” говорил депутат ПСРМ Григорий Новак.

– Европейская практика показывает: если есть желание, всё возможно. Нашим же что-то мешает. Они ищут оправдания и врагов в ком угодно. Мы не видим конкретных шагов. Ждут весну. А после весны наступят лето, осень и потом опять зима. И опять будет то же самое? – возмутился депутат.

Новак подчеркнул, что у кризиса в Молдове есть имя: это ПДС.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.