Новак требует проверить имущество Алайбы: в его декларации о доходах найдены серьезные недочеты

Новый день – новое обращение! Депутат ПСРМ Григорий Новак подал запросы в Национальный орган по неподкупности и Генеральную прокуратуру. На сей раз Новак просит проверить декларации о доходах и интересах представителя ПДС Думитру Алайбы.

– Изучив поданные избранником Майи Санду в 2017-2019 годах декларации, обнаружил, что он не указал в них ни то, что у него есть гараж, ни то, что он его продал. Также не объяснено изменение статуса и цены автомобиля, которым он владеет. Думитру Алайба не указал, кто у него есть кредит в размере 45 тысяч евро. Также он не уточнил, в каком качестве предстает в ряде компаний, которыми владеет вместе с супругой. Мы считаем, что это было сделано злонамеренно и отмечаем, что это противоречит принципу прозрачности личных интересов. Народ жаждет увидеть истинное лицо этих чисто-грязных депутатов, которых Майя Санду выставляет ангелами, – отметил Новак.

Напомним, что ранее с аналогичными запросами депутат ПСРМ обратился в отношении представительницы ПДС Вероники Рошки. Как уточнил Григорий Новак, готовятся обращения и в адрес других депутатов партии “Действие и солидарность”, скрывающих свои доходы и имущество.

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