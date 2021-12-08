Новак: Санду заплатила народными деньгами за принятые КС в её интересах решения

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Бессовестные. Так депутат-социалист Григорий Новак назвал руководство страны, увеличившее зарплаты судей КС почти на 100% – до 82 тысяч леев.

– Они увеличили пенсионный возраст, чтобы сэкономить деньги, заставляют людей работать и платить налоги до самой смерти, они отказались повысить зарплаты врачей и сотрудников системы здравоохранения, “сквозь зубы” на 300 леев повысили зарплату учителей, но при этом удвоили зарплату судей КС. Уважаемые граждане, это, как и повышение зарплат Майи Санду, Натальи Гаврилицы, министров и депутатов на 1500 леев, происходит за ваш счёт! – отметил Новак.

По мнению социалиста, Майя Санду расплатилась таким образом народными деньгами за лояльность судей КС. Новак также напомнил, как на последнем заседании парламента депутаты БКС предложили увеличить зарплаты учителей, выделить помощь врачам, средства на ремонт детских садов, школ, больниц, домов культуры, на ремонт дорог, строительство водопроводов и установку уличного освещения. Все эти инициативы правящее большинство отвергло.

– А 82 тысячи леев для судей КС сразу нашли. Бессовестные! – добавил Новак.

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