Новак: Санду и скромность несовместимы (ВИДЕО)

Новак: Санду и скромность несовместимы (ВИДЕО)

Президентский кортеж Майи Санду, сопровождавший её в Киев, больше напоминает привычные для нашей страны неавторизованные свадебные колонны машин, чем скромную официальную процессию. Так считает депутат ПСРМ Григорий Новак.

Социалист отмечает, что часто видел кортежи первых лиц нашего государства – как по отдельности, так и всех вместе. Но даже во втором случае количество автомобилей и близко не было сопоставимым с тем, что сопровождали Санду.

Похоже, что Майя Санду и скромность, о которой она говорила, – несовместимы, – отметил Новак.

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