Новак: ПСРМ не допустит атак на Церковь, молдавские традиции и идентичность! (ВИДЕО)

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Партия социалистов не допустит того, чтобы политики вовлекали Церковь в свои игры. Об этом в понедельник на брифинге для прессы заявил член Исполкома ПСРМ, депутат БКС Григорий Новак. Он осудил атаки нынешней власти на Церковь, отметив, что она и далее должна оставаться вне политики.

– Атаки на Церковь абсолютно недопустимы! Мы будем защищать Церковь, – сказал Новак.

Депутат также добавил, что ПСРМ будет стоять на страже прав граждан, живущих как на правом, так и на левом берегах Днестра, традиционных ценностей молдавского народа, а также молдавской идентичности.

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