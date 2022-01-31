Новак: ПСРМ не допустит атак на Церковь, молдавские традиции и идентичность! (ВИДЕО)

Новак: ПСРМ не допустит атак на Церковь, молдавские традиции и идентичность! (ВИДЕО)

Партия социалистов не допустит того, чтобы политики вовлекали Церковь в свои игры. Об этом в понедельник на брифинге для прессы заявил член Исполкома ПСРМ, депутат БКС Григорий Новак. Он осудил атаки нынешней власти на Церковь, отметив, что она и далее должна оставаться вне политики.  

– Атаки на Церковь абсолютно недопустимы! Мы будем защищать Церковь, – сказал Новак. 

Депутат также добавил, что ПСРМ будет стоять на страже прав граждан, живущих как на правом, так и на левом берегах Днестра, традиционных ценностей молдавского народа, а также молдавской идентичности.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md