Новак: Правительство Гаврилицы обещает сократить на 15% число изнасилований и утоплений. А остальные 85% пусть насилуют, пусть они тонут?

Новак: Правительство Гаврилицы обещает сократить на 15% число изнасилований и утоплений. А остальные 85% пусть насилуют, пусть они тонут?
Депутат Блока коммунистов и социалистов выразил недоумение обещанием правительства Гаврилицы снизить на 15% число изнасилований, аварий, утоплений, пожаров и отравлений.  

– Это как?! Хотите сократить на 15%, а с остальными как быть? И вообще, откуда взялась эта цифра – 15%? Почему не 95% или 99%? Или остальными вы готовы пожертвовать, пусть их насилуют, пусть они тонут или отравляются? – возмутился Григорий Новак. 
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