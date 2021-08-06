Новак: Правительство Гаврилицы обещает сократить на 15% число изнасилований и утоплений. А остальные 85% пусть насилуют, пусть они тонут?

Депутат Блока коммунистов и социалистов выразил недоумение обещанием правительства Гаврилицы снизить на 15% число изнасилований, аварий, утоплений, пожаров и отравлений.

– Это как?! Хотите сократить на 15%, а с остальными как быть? И вообще, откуда взялась эта цифра – 15%? Почему не 95% или 99%? Или остальными вы готовы пожертвовать, пусть их насилуют, пусть они тонут или отравляются? – возмутился Григорий Новак.