Новак поставил на место Гаврилицэ: Правительство Санду не отремонтировало ни километра дорог и не дало ни лея аграриям (ВИДЕО)

Новак поставил на место Гаврилицэ: Правительство Санду не отремонтировало ни километра дорог и не дало ни лея аграриям (ВИДЕО)

Правительство Майи Санду всегда выступало против помощи гражданам, мотивируя это тем, что в бюджете “нет денег”. Об этом в рамках дебатов депутат ПСРМ Григорий Новак напомнил кандидату в депутаты от ПДС Наталье Гаврилицэ. Он отметил, что кабинет министров под руководством нынешнего президента не отремонтировал ни километра дорог и не дал ни лея аграриям. 

– У вас никогда не было денег. Мы же их нашли, и по мере возможностей помогали людям. Если поставить на чашу весов и посмотреть, что дали вы, – это ноль! – сказал он. 

Ответить на вопрос, сколько же километров отремонтировало во время своего мандата правительство Санду, Наталья Гаврилицэ так и не смогла.

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