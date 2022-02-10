Новак – Попшою: Вы помогаете только “жёлтым”. Мы же помогаем и будем продолжать помогать всем

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Социалисты выделили по миллиону леев каждой примарии на ремонт дорог вне зависимости от “политического окраса” руководства населённого пункта. Об этом в рамках программы на общественном телеканале заявил депутат ПСРМ Григорий Новак в качестве реплики депутату ПДС Михаю Попшою, который отметил, что предоставленные Румынией деньги будут распределены между примариями на основании качества предложенных ими проектов.

– За тот короткий период, когда мы, социалисты, были у власти, мы поддержали все примарии вне зависимости от “политического окраса”. Никто не может отрицать, что каждая примария получила по миллиону леев на ремонт дорог. Мы не смотрели, “жёлтая” она, “зелёная” или какая ещё, – сказал Новак.

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