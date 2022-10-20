Новак попросил Гросу купить Алайбе карту мира (ВИДЕО)

Депутат ПСРМ ответил на выпад депутата ПДС Думитру Алайбы в адрес социалистов.

– Хочу все же напомнить, что у граждан Молдовы на сегодняшний день есть проблемы с экспортом, яблоки остались на деревьях, виноград не собран. У граждан Молдовы проблемы из-за тарифов на природный газ. Вы сейчас снова используете мошенническую схему, с помощью которой отберете у граждан Молдовы последнюю копейку. Мои коллеги, господин Алайба, встретились публично, а не прятались по кофейням и обсуждали схемы, как это делали вы с “Бемолом”.

Господин Гросу, смотрю, что у господина Алайбы большие проблемы с географией. Подарите ему карту или отправьте на курсы географии, чтобы он ознакомился с тем, что и где находится. Господин Алайба, не беспокойтесь о Партии социалистов, так как мы сами о себе можем позаботиться. Более того, мы сами составляем повестку, а у вас нет морального права давать нам лекции. Обратите свое внимание на проекты, которые могут улучшить жизнь наших граждан, или хотя бы поезжайте в ближайшее село, если вас там не поколотят, будет хорошо, – сказал Григорий Новак.