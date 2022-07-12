Новак – Перчуну: У вас вся власть в стране, а вы всё ищете козлов отпущения (ВИДЕО)

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“За год ПДС умудрилась вернуть нас лет на 20 назад. Примерно таким был уровень жизни граждан в 90-е годы, когда доходы не покрывали расходы”. Такую оценку первому году правления партии “Действие и солидарность” дал депутат ПСРМ Григорий Новак в рамках программы “Тема” на “Первом в Молдове”. Новак отметил, что нынешняя власть не смогла оправдать большой кредит доверия граждан, “и в этом никто не виноват, кроме самих господ из ПДС”.

Однако, продолжил социалист, вместо того, чтобы признать свои ошибки и извиниться перед людьми, правители продолжают винить во всех своих бедах других.

– Говорить о том, что война всему виной…Это отмазки перед народом. Вся эта беда в стране началась задолго до этого. У вас вся власть в стране, а вы всё ищете козлов отпущения. Вы поставили страну и граждан на колени, – сказал Новак.

В свою очередь, депутат ПДС Дан Перчун признал, что ситуация в стране крайне сложная, но правительство, считает он, с ней “пока справляется”.

– Никто не ожидал, что мы проснёмся в стране, которая граничит с войной. Никто не ожидал, что будут такие цены, что цены на газ взлетят. Правительство сделало всё, что могло. После 91-го года это был один из самых сложных годов, – сказал он.

Вместе с тем, Перчун отметил, что нас ждёт “очень-очень тяжёлая зима”, но власти, по его словам, к этому готовятся.

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