Новак – ПДС: Разве люди уполномочили вас довести их до нищеты?!

Новак – ПДС: Разве люди уполномочили вас довести их до нищеты?!

Любое своё решение представители ПДС мотивируют тем, что за них голосовали люди. Однако граждане не уполномочивали правящую партию довести народ до нищеты. Об этом в рамках передачи “Тема” на “Первом в Молдове” говорил член Исполкома ПСРМ, депутат-социалист Григорий Новак. 

Он отметил, что ПДС напрочь игнорирует все инициативы оппозиции, в том числе направленные на поддержку граждан.

– Они говорят, что их выбрали люди, а потому они принимают те решения, которые считают нужными. А нас кто выбрал, инопланетяне? Люди голосовали за вас не для того, чтобы вы довели их до нищеты! – возмутился Новак. 

Социалист добавил, что в отсутствие обещанных перемен власть даёт людям “зрелища” – в виде обысков, задержаний и арестов представителей оппозиции. Обозначил он ещё одну проблему – де-факто Молдова под руководством ПДС уже утратила свой суверенитет.

– Суверенитет Республики Молдова сегодня существует только в Конституции. Де-факто мы этот суверенитет потеряли. Молдовой управляют извне. Все решения принимаются против интересов граждан и национального интереса. Это и есть измена Родине, – подчеркнул Григорий Новак. 

Депутат ПСРМ также осудил поведение Майи Санду в Гагаузии, отметив, что ни один неудобный вопрос не может быть поводом для столь нервозной реакции. Эта ситуация, считает Новак, стала очередным подтверждением того, что власти не умеют признавать свои ошибки, предпочитая винить в них других.

В ПДС данные заявления пока не прокомментировали.

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