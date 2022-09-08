Новак – ПДС: Разве люди уполномочили вас довести их до нищеты?!

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Любое своё решение представители ПДС мотивируют тем, что за них голосовали люди. Однако граждане не уполномочивали правящую партию довести народ до нищеты. Об этом в рамках передачи “Тема” на “Первом в Молдове” говорил член Исполкома ПСРМ, депутат-социалист Григорий Новак.

Он отметил, что ПДС напрочь игнорирует все инициативы оппозиции, в том числе направленные на поддержку граждан.

– Они говорят, что их выбрали люди, а потому они принимают те решения, которые считают нужными. А нас кто выбрал, инопланетяне? Люди голосовали за вас не для того, чтобы вы довели их до нищеты! – возмутился Новак.

Социалист добавил, что в отсутствие обещанных перемен власть даёт людям “зрелища” – в виде обысков, задержаний и арестов представителей оппозиции. Обозначил он ещё одну проблему – де-факто Молдова под руководством ПДС уже утратила свой суверенитет.

– Суверенитет Республики Молдова сегодня существует только в Конституции. Де-факто мы этот суверенитет потеряли. Молдовой управляют извне. Все решения принимаются против интересов граждан и национального интереса. Это и есть измена Родине, – подчеркнул Григорий Новак.

Депутат ПСРМ также осудил поведение Майи Санду в Гагаузии, отметив, что ни один неудобный вопрос не может быть поводом для столь нервозной реакции. Эта ситуация, считает Новак, стала очередным подтверждением того, что власти не умеют признавать свои ошибки, предпочитая винить в них других.

В ПДС данные заявления пока не прокомментировали.

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