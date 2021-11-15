Новак: ПДС хочет, чтобы все без исключения выполняли приказы из “жёлтого дворца” Санду (ВИДЕО)

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Принятие скандальной Стамбульской конвенции и политическое подчинение “Teleradio Moldova”, а также Совета по аудиовизуалу – на эти “достижения” правительства Натальи Гаврилицы за первые 100 дней обратил внимание депутат-социалист Григорий Новак. Он отметил, что традиционные для всего молдавского народа ценности чужды ПДС и назвал очевидным желание правящей партии “закрыть рот” неугодным телеканалам.

– Голосование за этот антихристианский документ, ориентированный против традиционных ценностей, вызвал негативную реакцию граждан. Но для парламентского большинства нет ничего святого. Все, что мы называем ценностями и традицией, для них чуждо, – возмутился Новак, комментируя принятие депутатами ПДС Стамбульской конвенции.

В то же время, добавил он, правящая партия хочет подчинить себе всю прессу. Именно поэтому, отмечает Новак, были внесены поправки в законы, регулирующие работу СМИ.

– Никто не думал, что мы доживём до такого момента, когда парламент будет решать, кто должен возглавлять телекомпанию. Это противоречит принципам демократии, и многие медиаструктуры уже написали жалобы по этому поводу. Эксперты говорят о том, что мы придем к прямому политическому контролю над TRM. Журналисты будут выполнять политические задания, закрывать глаза на беззакония, а чтобы выжить, будут вынуждены соглашаться со всем, на что им указывают из “жёлтого дворца” Майи Санду. Эти нововведения противоречат всем международным экспертизам, прямо противоречат Конституции РМ, нарушают право на свободу слова и вводят цензуру. Для текущего режима важно лишь подчинить все институты и пропагандировать лишь собственное мнение. Правда, которую вы описываете, опасна для них, и они сделают всё возможное, чтобы закрыть вам рот, – сказал социалист, обращаясь к журналистам.

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