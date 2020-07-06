Новак ответил Канду: Твой “дом” – за решеткой!

Новак ответил Канду: Твой “дом” – за решеткой!

Додон не уйдет, а Плаха может вернуться в страну только в наручниках! Таков ответ социалистов на запущенную фином главы мафии кампанию. Об этом на своей странице в соцсети пишет депутат ПСРМ Григорий Новак.

Социалист отмечает, что “Канду хочет, чтобы Додон ушел, потому что таким образом мафиозная группировка надеется избавиться от уголовных дел”.

– Фин Канду хочет, чтобы Додон ушел для того, чтобы украденный Плахой и Шором миллиард остался у них. Канду хочет, чтобы Додон ушел для того, чтобы и аэропорт остался у них в кармане. Канду хочет, чтобы Додон ушел для того, чтобы Плаха-Шор снова захватили Республику Молдова. Но народ не позволит этого. Народ скажет: Канду, не уходи, твой “дом” – за решеткой! – подытожил Новак. 

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