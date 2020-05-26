Новак об оппозиции: Как же сильно нужно ненавидеть людей, чтобы критиковать инициативы о помощи?

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“Как же сильно нужно ненавидеть людей, в том числе, сотни тысяч пенсионеров, чтобы критиковать предложение президента выделить по 700 леев тем, кто получает ежемесячную пенсию до 3 000 леев? Как же нужно ненавидеть врачей и десятки тысяч сотрудников медицинской системы, чтобы критиковать удвоение зарплат только потому, что эта инициатива исходит от Додона?”. Этими вопросами на своей странице в соцсети задается депутат ПСРМ Григорий Новак.

Он отмечает, что во время нахождения у власти партиям Майи Санду и Андрея Нэстасе удалось лишь сократить расходы на дороги, лекарства и жильё для молодых семей. Экс-правительство может “похвастаться” только увеличением налогов и тарифов на электроэнергию, а также ростом цен в разгар сельскохозяйственного сезона, пишет Новак.

– Все помнят истерику Майи Санду в прошлом году, когда она кричала, что у правительства нет денег, чтобы выделить к зимним праздникам по 700 леев пенсионерам. Правительство Кику нашло источники, и сотни тысяч граждан тогда получили эти деньги. Найдём средства и в этот раз и для пенсионеров, и для поэтапного удвоения заработной платы работников медицинского сектора – назло представителям оппозиции, – написал Новак.

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