Новак о поправках в Кодекс об аудиовизуальных медиауслугах: Политический инструмент власти против неугодных СМИ

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Принятые парламентским большинством и вступившие в силу сегодня поправки, касающиеся запрета на трансляцию в том числе новостных и аналитических программ из России, являются посягательством на свободу СМИ и на фундаментальные права и свободы граждан. Об этом в рамках передачи “Тема” на “Первом в Молдове” заявил депутат ПСРМ Григорий Новак. Социалист отметил, что люди сами должны решать, что им смотреть, а что – нет, и никто не вправе влиять на этот выбор.

Новак подчеркнул, что нововведения нарушают не только положения Конституции, но Европейской конвенции по правам человека, и призвал власти обратить внимание на это.

– Если они ведут нас по европейскому пути, пусть учитывают это. Навязывая гражданину определённые медиа-услуги, руководство страны ограничивает его права, – сказал социалист.

В то же время Григорий Новак считает, что поправки, касающиеся дезинформации, могут стать политическим инструментом против тех, чья деятельность не совпадает с видением власти.

– Если информация будет соответствовать тому, о чём говорят власти, они будут считать её правдивой. Если она будет противоречить этому – фальшивой и наказывать за это. Критерии будут политическими и избирательными. Не будем забывать, что сами члены Совета по аудиовизуалу назначаются по политическим критериям. Избирательность мы уже видели: одни каналы штрафовали на десятки тысяч леев, а на деятельность других закрывали глаза, – подчеркнул член исполкома ПСРМ.

Напомним, депутаты Партии социалистов в начале недели оспорили поправки в Кодекс об аудиовизуальных медиауслугах в Конституционном суде.

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