Новак о кабмине Гаврилицы: Это не правительство, это настоящая катастрофа!

Новак о кабмине Гаврилицы: Это не правительство, это настоящая катастрофа!

“Отставка кабинета министров крайне необходима, потому что это не правительство, а настоящая катастрофа”. Об этом в рамках программы “Тема” на “Первом в Молдове” заявил депутат ПСРМ, член Исполкома Партии социалистов Григорий Новак. Он отметил, что ни одно министерство не может похвастать какими бы то ни было достижениями на благо граждан. 

Пагубной Новак назвал и проводимую в отношении экономических агентов страны политику.

– И аграрии, и здравоохранение…Да во всех областях пропасть! Не знаю, может ли быть хуже, чем то, что мы видим сейчас, – отметил социалист. 

Напомним, что ранее социалисты заявили, что осенью выдвинут правительству вотум недоверия.

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