Новак о двух “самых разочарованных” гражданах РМ: Один живет в Майами, другой – в Израиле (ВИДЕО)

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Граждане не голосовали за политический туризм и за массовую миграцию политиков. Об этом на заседании парламента при обсуждении проекта декларации об осуждении данного феномена в законодательном органе страны заявил депутат ПСРМ Григорий Новак.

– Это продолжается уже долгое время, и конца и края этому нет. Многие даже гордо говорят о том, что завтра их станет больше. Станет больше, потому что денег больше. Ставки понятны: остановить необратимые, по моему мнению, процессы – возврат аэропорта, возврат миллиарда и так далее. Архитекторы этих краж сделают абсолютно всё, не пожалеют миллионы, чтобы создать хаос в парламенте, подкупить депутатов, перевернуть ситуацию, отвлечь внимание, – сказал он.

Новак пошутил, что есть двое “самых разочарованных” граждан Молдовы: один живет в Майами, другой – где-то в Израиле.

– Так “разочарованы”, что вновь набираются сил, соря деньгами, – отметил он.

Обратил внимание он и на то, что бывший блок “АКУМ” не сильно осуждает выход депутатов из других фракций. Депутаты ПДС и ППДП, напротив, радуются этому, как дети, подчеркнул Новак.

– Чему радоваться? Политический туризм – как опухоль для политики в РМ. От этого феномена пострадали многие, – сказал он.

Новак добавил, что выходом в сложившейся ситуации могут стать досрочные парламентские выборы, чтобы получившие сотни тысяч евро политики канули в историю, а при помощи прокуроров оказались там, где им место. Он также отметил, что нужно изменить законодательство, чтобы более не было подобных постыдных случаев, которые очерняют имидж Парламента РМ.

Стоит отметить, что декларация об обсуждении политического туризма и коррупции в парламенте была принята на заседании единогласно.