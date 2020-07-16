Новак о действиях оппозиции: Методы Плахотнюка

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Внесение изменений в Кодекс о выборах приветствуется, так как нововведения улучшат избирательное законодательство. В то же время обвинения, исходящие от оппозиции, являются „необоснованными и бессмысленными”. Такое мнение высказал депутат фракции Партии социалистов Республики Молдова Григоре Новак в ходе публичных дебатов.

– Господа, у вас те же права, что и у нас. У вас есть право делегировать представителей, наблюдателей, членов избирательных бюро, чтобы держать руку на пульсе избирательного курса, – заявил Григоре Новак.

Комментируя заявление депутата ПДС Серджиу Литвиненко о том, что партия, которую он представляет, будет оспаривать в КС поправки в Кодекс о выборах, которые будут противоречить стандартам Венецианской комиссии, Григоре Новак отметил, что это те же рычаги, которыми ранее пользовался бывший лидер ДПМ Владимир Плахотнюк.

– То, что делают коллеги из ПДС, ясное дело – это мелкие методы Плахотнюка. Только он начинал бить в колокола, поднимать шум, не имея оснований для этого, – заявил он.

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