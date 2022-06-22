Новак: Нужны новые переговоры с “Газпромом”, но без Спыну (ВИДЕО)

0

Власти Молдовы должны провести новые переговоры с “Газпромом”, чтобы добиться более выгодной цены на голубое топливо для населения. Об этом в рамках передачи на общественном телеканале заявил депутат ПСРМ Григорий Новак. Социалист добавил, что отправлять на переговоры нужно не Андрея Спыну, а более подготовленного человека.

В качестве примера Новак привёл Сербию и Венгрию. Благодаря договорённостям, достигнутым президентами этих стран на самом высоком уровне, эти два государства получают газ по цене в разы меньшей, чем рыночная, напомнил социалист.

Григорий Новак также отметил, что диверсификация источников импорта газа, о которой так много говорят молдавские власти, не должна означать покупку того же самого российского голубого топлива, но по более высокой стоимости.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.