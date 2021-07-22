Новак: Новое правительство будет филиалом ПДС

Новак: Новое правительство будет филиалом ПДС

Избранный по спискам Блока коммунистов и социалистов депутат уверен, что при отборе членов нового правительства будут учитываться не их профессионализм и опыт, а партийная принадлежность и преданность ПДС. Заявление было сделано в рамках интервью на общественной радиостанции. 

– Когда формировалась команда советников президента Майи Санду, в неё вошли исключительно преданные партии люди. Это же произойдёт и с правительством. Оно станет филиалом ПДС, никто не будет учитывать профессионализм и опыт, – считает Новак. 

Социалист полагает, что партия “Действие и солидарность” назначит своих ставленников и на все руководящие должности в агентствах и иных ведомствах.

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